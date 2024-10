Malu Mader surge em clique raro ao lado do filho caçula no show de Titãs

Malu Mader, 58, marcou presença no show dos Titãs no Festival Clássicos do Brasil, na Marina da Glória, ao lado do filho caçula, Antonio, 27.

O que aconteceu

A esposa de Toni Bellotto apareceu em um clique raro ao lado do filho Antonio. A filha de Toni e enteada de Malu, Nina Bellotto também esteve no local ao lado do marido, João Felipe Freitas.

Antonio se formou em Direito e mantém seu perfil no Instagram privado. Diferentemente do irmão mais velho, João Mader, de 29 anos, que trilha uma carreira de ator.

Malu Mader e o filho, João Mader Imagem: Reprodução/Instagram

O Festival Clássicos do Brasil aconteceu no último fim de semana na Marina da Glória, com shows também de Alcione e Samuel Rosa, entre outros.