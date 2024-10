Luana joga cadeira no chão em treta aos berros com Fernando: 'Cospe, lhama'

Depois de protagonizar uma discussão na área externa de A Fazenda (Record), Luana entrou na sede para lavar roupa suja com Fernando. Os dois se exaltaram durante a discussão e Luana jogou uma cadeira no chão.

O que aconteceu

Albert descobriu que Luana havia guardado duas latas de leite condensado. A peoa devolveu as latas fechadas, e Fernando descobriu que elas eram de um lote entregado semanas antes.

Ainda na área externa, Fernando se irritou com Luana. "Vocês vem falar que a menina rouba cerveja, Gizelly roubou o drink das meninas aqui e escondeu atrás do negócio, eu vi ela roubando. Vocês são hipócritas pra caralho", disse. "Você é a primeira a dizer, 'ai, gente, não vamos roubar as coisas', e tá guardando leite condensado desde a Raquel."

Luana questionou se ele também não estaria guardando leite condensado, e o peão disse que começou a guardar porque a peoa o teria feito primeiro. "Eu fiz dois pudins aquele dia [aniversário da Raquel] para todo mundo. Vocês pegaram a porr* do pudim e comeram na frente de todo mundo. Nem eu comi o pudim que eu fiz, porque vocês foram infantis, escrotos pra caralho".

Luana disse que não comeu o pudim e Fernando disse que ela estava mentindo. "Foram escrotos sim", disse. "Vocês são um bando de palhaço. Vai se fud*".

Os dois seguiram para a sede e seguiram brigando aos gritos. Fernando disse que a peoa estava sendo falsa e inconveniente. "Você me chamou no apontamento sendo que tá lambendo o c* do Sacha. Você é uma palhaça mesmo".

Luana disse que poderia ter perdoado Sacha e, aos gritos, jogou uma cadeira no chão: "Você está me culpando de uma coisa que todo mundo fez [guardar alimentos]", disse. Eu não comecei. Prova essa porr*, prova caralh*".

Fernando revidou e lembrou quando a peoa cuspiu em Gilson. "Joga a cadeira em mim. Vai cuspir em mim, lhama? Vai jogar cadeira nos outros, agressiva?"

"Eu sou agressiva mesmo, eu assumo", retrucou Luana. "Todo mundo aqui dentro já escondeu as coisas. Exceto algumas pessoas! Os dois grupos já esconderam, os dois grupos xingam". "Ah vai à merda menina, se liga. Você é louca", disse Fernando.

A peoa reforçou que não havia comido o pudim de Fernando, que abandonou a conversa. "Chora, faz seu drama. Agora vai ficar chorando, Três ou quatro latas de leite condensados escondidos nas coisas dela. Ai dá licença que eu tô ocupado", negou Fernando.

Após a discussão, Luana caiu no choro e desbafou com seus aliados. "Agora todo mundo vai votar em mim", disse. "Albert foi super grosso também".

Gilson disse que Luana deveria expor quem deixou a lata de leite condensado suja na casa — no caso, Gizelly—, motivo pelo qual a briga teria iniciado. "Eu estou cansada", disse Luana. "Quero ver se quem fez, vai assumir. Quero só ver. Quero ver se as pessoas conseguem dar a cara a tapa. Eu não tenho problema nenhum."

