Condenado por crimes sexuais, Harvey Weinstein é diagnosticado com câncer

Harvey Weinstein, 72, é diagnosticado com câncer.

O que aconteceu

O ex-produtor musical recebeu o diagnóstico no início deste mês. Fontes relataram ao The New York Post. A NBC News e a ABC News informaram que ele enfrenta uma leucemia mieloide crônica e está sendo tratado na prisão de Nova York.

Ele foi acusado de estupro e agressão sexual por várias mulheres em 2017. Em 2020, foi condenado a 23 anos de prisão por estupro de terceiro grau de Jessica Mann, em 2013, e ato sexual criminoso de primeiro grau contra a ex-assistente de "Project Runway", Miriam "Mimi" Haleyi, em 2006.

Harvey Weinstein aguarda um novo julgamento após anulação de uma condenação em 2024. Ele foi condenado a mais 16 anos de prisão após três agressões sexuais em 2022.