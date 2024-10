Guerra do leite condensado: Albert se estressa com Luana por esconder latas

Albert se estressou com Camila, Flora, Luana e Gizelly pelo desaparecimento de latas de leite condensado em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

O ex-Power Couple cobrou as peoas pelo sumiço de duas latas de leite condensado. Elas relataram que Luana guardou os ingredientes para fazer sobremesa. "Tá com medo de sumir."

Albert pediu para que ela colocasse as latas novamente na dispensa, porque todas deveriam ter acesso à sobremesa. "Onde estão as delas? As minhas estão ali!"

"Tem que perguntar pra ela, eu não sei!", se defendeu Camila.

"Eu não estou te inquirindo, Camila", se exalta o peão. "Eu tô conversando como todo mundo. Você não precisa defender ela. Eu tô falando que é fácil resolver isso."

Gizelly envolve a punição da noite anterior, que parte da casa ainda não sabe quem foram os responsáveis. Babi e Vanessa levaram uma punição por cochichar sem microfone. "É isso que a gente está querendo saber!"

Luana pega as latas e mostra para todos da casa, e Albert pede que ela deixe junto com as demais, mesmo que queira fazer doce.

"Quem comeu o leite assume", alfineta Albert. "Não é punição, não mistura as coisas, são pessoas diferentes."

"Babaquice, chatice. Gente, insuportável", dispara Flora.

Luana desabafa que Albert costuma ser grosseiro com ela com frequência. "Você é sempre grosso comigo, me xinga, me trata mal. Por que? O que eu fiz para você?"

O ex-Power Couple diz que se incomoda que ela é sempre "mal-educada", que é a primeira a almoçar na casa.

