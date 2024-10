Garotinho e Maluf: o dia em que Silvio colocou políticos no Show do Milhão

Silvio Santos (1930 - 2024) protagonizou um dos momentos mais inusitados da televisão brasileira em dezembro de 2001.

O apresentador levou nomes da política para participar do Show do Milhão - game show de perguntas e respostas exibido pelo SBT.

O programa, que estreou em 1999, voltou à grade do canal recentemente, agora com Patrícia Abravanel, e vem alcançando bons índices de audiência.

Como foi programa especial

O dono do Baú reuniu nomes da política no último Show do Milhão daquele ano. O objetivo do especial de fim de ano era arrecadar fundos para instituições de caridade indicadas pelos participantes.

Este programa está reunindo celebridades brasileiras do mundo político. São governadores e deputados que estão homenageando o SBT. Esperamos que vocês estejam gostando do programa, e esperamos também que o Marcondes Gadelha ganhe 1 milhão de reais. Silvio Santos

Três políticos responderam sozinhos às perguntas: Anthony Garotinho, Marconi Perillo e Marcondes Gadelha. O que chegou mais próximo do prêmio de R$ 1 milhão foi Gadelha, que parou em R$ 500 mil.

Anthony Garotinho participou do Show do Milhão especial Imagem: Reprodução/SBT

Outros nove formaram uma equipe que se revezava nas respostas. O grupo, no entanto, sofreu com um tropeço de Paulo Maluf logo na primeira rodada. Participaram nomes como: Esperidião Amin, Hugo Napoleão, Roberto Jefferson e Aloizio Mercadante.

Time de "universitários" era formado por Marília Gabriela, Lillian Witte Fibe e André Franco Montoro Filho. No programa, o recurso é uma das opções de ajuda que o participante pode recorrer para responder perguntas difíceis.

Edição ainda é tema de publicações nas redes sociais, mesmo após décadas de ir ao ar. "Isso foi há mais de 20 anos. Impressionante como o tempo passa", comentou um fã do programa. "Silvio Santos entende mais de política do que os próprios políticos", escreveu outro.

Único vencedor do programa

Atração cedeu prêmio máximo de R$ 1 milhão, em barras de ouro, durante programa exibido em 22 de outubro de 2003. O aposentado sul-mato-grossense Sidiney de Moraes, com 66 anos na época, avançou até a pergunta final e acertou as datas de nascimento e registro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Sidiney de Moraes venceu o "Show do Milhão" em 2003 Imagem: Reprodução/SBT

O ex-funcionário público apontou a primeira opção, com os dias 6 e 27 de outubro. Ele afirmou ter estudado sobre o tema antes de Silvio Santos anunciá-lo como vencedor do principal prêmio do programa.

Sidiney dividiu a premiação entre os familiares, divulgou o jornal O Globo em 2022. Ele teria cedido R$ 100 mil a cada um dos dois filhos, R$ 15 mil para um familiar próximo e R$ 5.000 para outros parentes.