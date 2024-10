Fabão explica por que bloqueou Yasmin Brunet: 'Nunca chegarei aos pés dela'

A beleza de Yasmin Brunet foi o motivo que levou o humorista Fábio Cruz, conhecido como Fabão, a bloquear a modelo no Snapchat. Em participação no 'Acessíveis', videocast de Titi Muller e Marimoon no Canal UOL, ele disse que fez isso após ver um story em que ela aparecia na frente do espelho, dizendo que tinha acabado de acordar.

Segundo ele, no mesmo dia em que contou a história publicamente, Yasmin começou a segui-lo no Instagram. "Eu seguia a Yasmin no Snapchat, e aí um dia eram oito da manhã, ela estava de frente para o espelho, sem nenhum filtro, falando não sei o quê. Eu olhei e falei: 'Eu nunca vou chegar aos pés dela', aí fui e bloqueei", disse Fabão.

No episódio da semana, o humorista também recordou o dia em que xavecou um ator pela DM do Instagram, foi ignorado e acabou recebendo uma resposta inesperada meses depois: "Tem um ator que eu mandei uma DM em um nível subterrâneo e tive que fazer um trabalho depois [com ele]. Eu era roteirista e falaram 'você consegue mandar mensagem pra esse ator?', eu falei 'claro, mando'. Esqueci completamente [da mensagem anterior]".

Quando terminei de enviar a mensagem, estava escrito em cima 'ver mais mensagens', aí eu pensei 'ué, já falei com ele?'. Quando voltei pra ver, era eu respondendo um story. Mas gente, estava num nível, sabe quando você coloca uma lascívia? (...) Quando eu ia apagar, deu 'visto'. E aí ele respondeu: 'rs, oi Fabão, sim, tenho agenda'. Fabão

'Sempre usei humor para fugir do bullying'

Fabão usava o humor como combustível para enfrentar o bullying na infância. O humorista contou que levou anos até perceber que essa "estratégia" também estava causando dor para ele mesmo.

Desde pequeno, sempre usei humor para fugir do bullying. Eu era uma criança preta, fora do padrão, gay, afeminada. Todo dia era uma porrada diferente, então eu usava muito do bullying. Quando eu sabia que a piada ia falar sobre a minha cor, meu jeito, etc, eu já fazia piada sobre isso. Fabão

"Só que eu não estava percebendo que, quando eu fazia o outro rir sobre algo que estava me fazendo sentir dor, eu também estava me machucando. Só fui perceber isso mais velho", disse o humorista.

A pergunta de uma trancista levou Fabão a reconhecer sua identidade como negro. "Desde pequeno, minha mãe sempre falava isso de raspar a cabeça ou alisar, não fazer tatuagem, brinco jamais, 'tente passar desapercebido na sociedade', então, por muito tempo, fui me anulando, me colocando de stand-by", contou.

Um dia, achei bonito, estético, 'vou colocar trança', e a trancista me mandou essa 'quando é que você se descobriu negro?', aí me fez refletir, as fichas foram caindo. Fabão

