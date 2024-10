Paul Di'Anno, ex-Iron Maiden, era corintiano e teve banda de rock no Brasil

O músico Paul Di'Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, desenvolveu uma grande relação com o Brasil ao longo de sua vida. O artista morreu nesta segunda-feira (21), aos 66 anos.

Metade brasileiro

O cantor era filho de pai brasileiro e tinha dupla cidadania. Apesar de ter nascido em Londres, na Inglaterra, Paul deixou claro seu apego pelo Brasil. "Sempre considerei o Brasil minha segunda casa", disse ele em entrevista à GZH em 2023.

Dois dos seis filhos de Paul também nasceram no Brasil. Em âmbito pessoal, o artista foi casado cinco vezes e passou vários anos de sua vida no país. "É muito legal. Tenho seis filhos e dois deles são nascidos no Brasil e eu tenho dupla cidadania, brasileira e britânica, o que é uma coisa boa", afirmou em entrevista à revista Metal Rules.

Paul era torcedor de carteirinha do Corinthians. A paixão pelo time brasileiro veio ainda na juventude, em um dos períodos que ele morou no Brasil. Parte da admiração veio ao ver o craque Sócrates em campo.

Sou da zona leste de Londres, como se fosse a favela de lá, e tenho simpatia pelo Corinthians. A primeira vez que vi o Corinthians jogar foi na TV, tinha o Sócrates. Paul Di'Anno em entrevista à TV Cultura

O cantor tinha até a carteirinha da torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel. Ao longo de sua carreira, ele vestiu o uniforme do time várias vezes em seus shows. O clube até o homenageou após a notícia de sua morte.

Di'Anno formou uma banda só com estrelas do rock brasileiro em 2008, a Rockfellas. O grupo reuniu o guitarrista Marcão (do Charlie Brown Jr.), o baixista Canisso (do grupo Raimundos) e o baterista Jean Dolabella (do Sepultura)

O ex-vocalista do Iron Maiden também criou parcerias com artistas brasileiros no projeto "Nomad". O músico gravou o álbum e fez uma turnê pelo Brasil ao lado dos guitarristas Paulo Turin e Chico Dehira, o baixista Felipe Andreoli, e o baterista Aquiles Priester.

Paul faria uma série de shows no Brasil em 2024. Inicialmente, o plano era que sua turnê teria 40 shows em cidades brasileiras. No entanto, as apresentações tiveram de ser remarcadas diversas vezes por motivos de saúde.

A última previsão era que os shows aconteceriam em setembro e outubro. Depois de reagendar as datas de maio, junho e julho, o empresário de Di'Anno falou que ele cumpriria a agenda caso suas condições de saúde melhorassem.