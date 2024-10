Durante discussão, Luana dispara: 'Eu mostro o c* mesmo'

Na sede de A Fazenda 16, Luana e Fernando protagonizaram uma discussão intensa no início da noite desta terça-feira (22).

O que aconteceu

O chef de cozinha fez comentários sobre a postura da influencer, que rebateu. Gizelly disse que o peão estava sendo "machista".

Irritada, Luana falou: "Eu mostro o c*mesmo! Eu tenho uma marca de biquíni para mostrar o c*."

"E eu vim pra cá pra passar o dia de biquíni. Quem achar ruim fecha o olho!"

Fernando rebateu: "Você falou do meu cabelo e eu vou falar do que eu quiser de você."

"Você se acha demais, ladrona de leite condensado!"

Gizelly continuou: "Falou que a mulher dava golpe do app pra sair com macho onde ele trabalhava. Outra frase machista e eu virei e falei: 'E se for a mulher que pagasse?' Machista, machista! Segura o que você fala."

Fernando rebateu: "Você mesmo falou que ia f*der com ela pra todo mundo aqui, que tinha segredo dela, que acabava com a vida dela aqui dentro e lá fora."

