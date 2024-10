Mostra de SP tem programação infantojuvenil pela 1ª vez

A partir deste ano, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo tem com uma programação dedicada à infância e à juventude: a Mostrinha. Splash selecionou alguns destaques:

"Arca de Noé"

A animação conta a história de dois amigos que se separam quando um deles fica de fora da Arca de Noé. A obra conta com vozes muito conhecidas: Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet, Alice Braga, Lázaro Ramos, Gregorio Duvivier, Julio Andrade, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Eduardo Sterblitch, Ingrid Guimarães e Heloisa Périssé estão no elenco.

Classificação livre (em português)

Horários de exibição

27/10 - 15:45 - Espaço Augusta Sala 2

29/10 - 16:30 - Cinesystem Frei Caneca 1

"Fiebre"

Uma forte febre leva Nino a outro mundo, mergulhando-o em uma pintura da qual só pode escapar ao entrar em outra imagem. Assim, Nino transitará da animação para o cinema e do desenho para o mito, tentando retornar para casa em uma incrível jornada de crescimento.

Classificação livre (Dublado em português)

Salas de exibição - todos 24/10, às 15h

CEU São Miguel

CFC Cidade Tiradentes

CEU Butantã

CEU Três Lagos

CEU Caminho do Mar

CEU Taipas

"O Serviço de Entregas da Kiki"

Ao completar 13 anos, seguindo a tradição de todas as bruxas, Kiki deve se mudar para uma cidade na qual não haja nenhuma outra bruxa e passar um ano morando sozinha ali, em uma espécie de "estágio". Após achar uma bela localidade à beira-mar, Kiki e seu gatinho Jiji tentam se adaptar à nova vida.

Classificação livre (Legendado)

Horários de exibição

22/10 - 14h - Cinemateca Espaço Petrobrás

28/10 - 16h - Kinoplex Itaim Sala 1

"Kummatty"

Baseado em um conto do folclore indiano em que um mágico chamado Kummatty visita uma ilha e entretém as crianças com dança, música e truques de mágica. Em um dos números, ele as transforma, temporariamente, em animais. Porém, um menino transformado em cachorro perde o momento em que o feitiço é quebrado --e precisa viver em forma de animal até que o mágico visite a vila novamente.

Classificação 10 anos (Legendado)

Horários de exibição

27/10 - 11h - Sato Cinema

28/10 - 11h - Cinemateca Espaço Petrobrás

John Vardar vs a Galáxia

Um humano de QI reduzido é sequestrado por um robô narcisista que quer o colocar em um zoológico intergaláctico. Mas eles acabam precisando se unir para evitar que a arma mais perigosa da galáxia caia em mãos erradas. Essa improvável dupla embarca em uma viagem espacial repleta de alienígenas, monstros, buracos negros e, possivelmente, o fim da própria existência.

Classificação 10 anos (Legendado)

Horários de exibição

26/10 - 14h - Circuito SPCine Olido

Sobre a Mostra

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 17 e 30 de outubro de 2024. Fazem parte do circuito diferentes salas de cinemas, espaços culturais e CEUS espalhados pela capital paulista, incluindo exibições gratuitas e ao ar livre.

A seleção deste ano conta com 417 filmes de 82 países. Confira a programação no site da Mostra. A compra de ingressos pode ser feita pelo aplicativo Mostra de Cinema de São Paulo, pelo site Velox Ticket.