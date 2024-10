'Tive amnésia': acidente aos 16 ajuda Carol Castro a fazer desmemoriada

De Splash, no Rio

Mãe da protagonista da história, Carol Castro, 40, vai interpretar Clarice em "Garota do Momento", uma mulher que perde a memória logo no primeiro capítulo. A próxima novela das seis da Globo estreia no dia 4 de novembro.

Preparação

A atriz volta ao passado para extrair uma vivência própria e fazer a personagem. Carol conta que sofreu um acidente aos 16 que ocasionou a perda de memória por um tempo. Em entrevista coletiva, na qual Splash esteve presente nesta terça-feira (22), ela relembrou o que aconteceu.

Sofri um acidente de bicicleta quando tinha 16 anos, onde eu tive uma forte pancada na cabeça e tive uma amnésia pós-traumática, uma amnésia temporária, ainda bem. Mas eu realmente senti o que é ver estrela, ficar tudo branco. Tive um mecanismo de defesa, de levantar e saber meu nome todo, mas esqueci onde morava, como atravassei a rua, a bicicleta toda ferrada.

Carol Castro

Ela lembra que o acidente aconteceu na Lagoa, na zona sul do Rio, quando um carro tentou passar entre ela e uma motocicleta. "A pessoa responsável pelo acidente não parou pra ajudar... Levou o meu guidom, eu estava numa velocidade grande, foi à noite, tinha 16 anos".

Além da própria vivência, a atriz disse que mergulhou no texto da autora Alessandra Poggi. A personagem começa a história em 1942 e, depois de uma passagem de tempo, vê o desenrolar de sua trama em 1958, com a filha já crescida. "O mais interessante é que, apesar de ter perdido a memória, ela não perdeu a essência dela. Ela tem um senso de justiça muito forte, até porque o pai da Beatriz não aparece fisicamente, mas aparece em fotos e na história, ele era um professor de matemática mas que foi morto e foi confundido com um bandido".

O que acontece na história

Após ficar viúva, Clarice passa a trabalhar como lavadeira e a cuidar da filha, Beatriz (Duda Santos), com a ajuda da sogra, Carmem (Solange Couto). Exímia desenhista e pintora, Clarice decide levar algumas telas para o Rio de Janeiro atrás de uma oportunidade para expor os trabalhos numa galeria de arte. Ela deixa a filha então com quatro anos, aos cuidados da avó, com a promessa de buscá-la em poucas semanas.

No Rio, conhece o empresário Juliano Alencar (Fabio Assunção) que, encantado com sua beleza, lhe propõe casamento. Pouco depois, Clarice sofre um acidente e perde a memória. Juliano e a mãe, Maristela (Lilia Cabral), se aproveitam disso para criar um falso passado para ela, lhe entregando outra criança — Bia (Maisa) — para criar como sendo sua filha Beatriz.

Beatriz vai crescer acreditando ter sido abandonada pela mãe, Clarice, na infância. Quando a reencontra, descobre que a mãe não se lembra dela e ainda tem outra filha com o mesmo nome: Bia. Na trajetória em busca de entender o que aconteceu e se reconciliar com seu passado, Beatriz se torna garota propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país, empresa que pertence justamente ao atual marido de Clarice. Ela ainda se apaixona por Beto (Pedro Novaes), namorado de Bia.