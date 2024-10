Bilionário, Gusttavo Lima quebra celular e se nega a trocar: 'Sem tempo'

Gusttavo Lima, 35, contou nas redes sociais que quebrou seu celular - um iPhone 14 Pro Max - e, mesmo assim, não pretende trocá-lo tão cedo.

O que aconteceu

O cantor exibiu o aparelho com a parte traseira quebrada e alegou que "não tem tempo" para comprar outro. "Vou mostrar para o pessoal como está meu telefone atual. Olha isso aqui. Eu não tenho tempo para trocar. Esse negócio gasta um dia para fazer. Para trocar um para o outro, como é que faz?", questionou ele, nos stories de seu Instagram.

O marido de Andressa Suíta deixou claro que vai continuar usando o celular tal qual ele se encontra. "Vai continuar assim. Não tenho tempo para esse negócio de telefone novo. Tem que funcionar, não tem esse negócio de iPhone 16, 17, 20, 50, 80 ... Isso aí é para bobo. Ele tem que funcionar. Como diz o ditado: 'a p*ca entorta no c* do rico e quebra no do pobre'."

Gusttavo Lima, vale lembrar, é dono de um patrimônio de aproximadamente R$ 1 bilhão. Fã declarado de artigos de luxo, ele tem marcas como Ferrari, Lamborghini e Rolls Royce em sua coleção particular de carros, avaliada em cerca de R$ 31 milhões.