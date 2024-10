James Lafferty despista sobre novo 'One Tree Hill' após 21 anos: 'Eu torço'

Os atores James Lafferty e Stephen Colletti interpretaram Nathan Scott e Chase Adams em "One Tree Hill" (2003) e, em papo exclusivo com Splash, contaram bastidores da série, mandaram recado para os fãs brasileiros e abriram o jogo sobre revival.

"One Tree Hill" vai ganhar um revival na Netflix. A informação é da Variety.

O ator que interpretou Nathan Scott, James Lafferty, não sabe muito do projeto, mas torce para que aconteça. "Vimos as notícias sobre isso e é o máximo que sabemos. Espero que o projeto avance, não sei onde eles estão no desenvolvimento, mas espero que ele siga em frente, e que todos saiam felizes e realizados".

Apesar do apoio, o eterno Nathan Scott afirma estar com o tempo curto. "Estamos tão focados na segunda temporada do nosso programa, "Everybody Is Doing Great". É literalmente a primeira coisa em que pensamos quando acordamos de manhã. E é a última coisa em que pensamos antes de dormir à noite", explica.

James Lafferty e Stephen trabalham para o lançamento da 2ª temporada de "Everyone Is Doing Great". A série é escrita, produzida e estrelada por eles.

"Somos fãs de "One Tree Hill". Apoiamos 100% e sabemos que é uma notícia empolgante pros fãs, isso nos traz um sorriso no rosto", James Lafferty

Assédio

Em 2017, o elenco e a equipe de "One Tree Hill" escreveram uma carta aberta acusando o showrunner Mark Schwahn de assédio. Atrizes como Sophia Bush, Hilarie Burton e Bethany Joy Lenz assinaram. A notícia chocou muitos fãs na época e continua reverberando. Neste ano, Burton disse que se sentiu livre ao revelar os abusos sexuais sofridos naquela época.



O ator James Lafferty entrou no elenco ainda menor de idade e após todos esses anos falou sobre como lida com as boas e más memórias. "Foi nosso período de faculdade. Durou quase uma década e nos anos mais formativos de nossas vidas. Olhando pra trás, vem com todo esse peso. Para cada pessoa significa algo diferente, mas acho que o fato de que o programa deixou um legado positivo com os fãs, e ainda permanece de forma positiva, é algo pelo qual não fazemos pouco caso. Foi pra eles que fizemos o seriado", explica.

Bastidores do primeiro episódio

James Lafferty diz que a primeira memória que vem à sua cabeça quando pensa em "One Tree Hill" é a sequência gravada no River Court, em que os irmãos e protagonistas Nathan e Lucas Scott (Chad Michael Murray) disputam um mano a mano no basquete. Naquele momento, havia uma tensão em não saber se de fato o projeto se tornaria uma série.

"Não sabíamos se ia ser a única vez. Gravamos como se fosse um pequeno filme, na época era chamado de Ravens. Filmamos a noite toda, do pôr do sol até o nascer do sol. E foi uma daquelas situações em que dizem "corta" bem quando o sol está surgindo e todo mundo vibrou porque conseguimos", recorda Lafferty.

Cena com Sophia Bush. Stephen se apaixonou pela paisagem e pela vista de Wilmington, cidade da Carolina do Norte, onde foi gravada a série. Uma das primeiras cenas gravadas pelo ator foi com Sophia Bush, que interpretou uma das protagonistas Brooke Davis.

"Chase e Brooke vão a um encontro e estão lá perto do rio, com banda tocando, eles dançam, tomam sorvete. Essa cena foi gravada do outro lado do rio, o centro de Wilmington. E aquela vista, ficou gravada na minha mente". Stephen Colletti

O ator diz que a cidade - chamada de Tree Hill na série - é diferente de qualquer coisa que ele viu enquanto estava crescendo. "Eu era jovem quando cheguei lá pela primeira vez. Então eu estava... sabe "uau", como se fosse ao Brasil agora, eu faria o mesmo "Olha só esse lugar", reflete.

"One Tree Hill" no Brasil? O elenco da série costuma participar de encontros com fãs nos Estados Unidos e também em Paris, mas ainda não visitou o Brasil. Não falta vontade.