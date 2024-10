Após negar ajuda à amiga, Luma tem virada inesperada e se torna vilã

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Luma (Agatha Moreira) se recusa a ajudar Mércia (Adriana Esteves) e se alia ao vilão Mavi (Chay Suede).

O que vai acontecer

Após ficar sabendo do sumiço de Mércia, a ex-motorista de aplicativo procura o hacker. "Cadê ela?", pergunta.

Mavi relembra o acordo que os dois fizeram há alguns dias. "Escuta bem o que eu vou te falar, Luma, eu já te dei muita condição na vida, se você tá numa boa hoje é graças a mim, mas posso mudar de ideia!", fala. "A gente tá pau a pau, Mavi. Eu também te ajudei a ficar com a Viola, se não fosse por mim", rebate ela.

Após cansar de discutir com o vilão, Luma decide se juntar ao inimigo. "Só acho que a gente devia unir forças", sugere a jovem. "Eu não sou burro de me unir ao inimigo, Luma. Fica longe de mim, longe da minha história, para de fuxicar a minha vida ou eu acabo com você", responde ele.

A ex-namorada de Rudá (Nicolas Prattes) desiste de procurar Mércia e se alia a Mavi. "Eu não sou sua inimiga. Acho que você tá num momento muito turbulento pra entender isso agora. Inclusive, você devia era ser grato a mim. Fica bem, outra hora a gente tenta conversar", afirma.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.