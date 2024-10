A Fazenda: Peoa critica elenco de BBB 24: 'Aqui abre portas, mas não tanto'

Gizelly e Luana conversaram sobre o atual cenário da Fazenda 16 (Record) e a possibilidade de estarem entre os "vilões" da temporada.

O que aconteceu

Na área externa, Gizelly disse ter receio do grupo ser visto como o "vilão" desta temporada. "A visão que a Flora tem tá muito otimista. Que tá tudo bem, ela acha que a gente vai sair e vai ter um monte de trabalho, que ela vai ter um 1.5 milhão de seguidores…", afirmou.

Luana negou. "Aqui abre portas, mas não tantas", apontou.

Gizelly então citou o BBB 24 e Luana interrompeu. "O pessoal desse 3B foi muito péssimo, desculpa", avaliou.

A ex-BBB insistiu no enredo de "vilão". "Nós, essa patotinha, é a vilã. E isso aqui, é porque ninguém aguenta, o Brasil odeia..."

Minutos depois, Fernando disse para Luana que ela e Gizelly eram os "alvos" de Sacha. "Tudo o que você fala pra ele, a hora que ele tiver nervoso, ele vai usar contra você no ao vivo. Tudo, tudo o que você fala pra ele numa discussão ele joga no ao vivo. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você tá falando pra ele!"

Ele [Sacha] tá mirando o dardo em vocês. Era a Suelen. Agora tá mirando na Gizelly e você. Se fosse você, eu ficaria bem esperta Fernando

