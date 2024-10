Sacha se defende de acusação de capacitismo e Sidney rebate: 'Não é médico'

Durante a formação da quinta roça de A Fazenda 16 (Record), Sacha se defendeu das acusações de ter sido capacitista.

O que aconteceu

Ao votar em Sidney, o peão citou que o ator o acusou de capacitismo. "Ele tá tentando levantar uma pauta de capacitismo em cima de mim porque eu disse que ele não tava batendo bem das ideias, tava tendo alucinações e estava maluco."

Sacha pediu desculpas. "Com todo respeito, se alguém se ofendeu, eu peço desculpas, porque não foi minha intenção."

O peão tentou explicar a situação envolvendo Zaac e Sidney, mas Zaac começou a falar por cima dele.

Sidney pontuou a situação ao receber o voto. "O que acontece entre nós dois é que sou extremamente contra o que ele faz aqui dentro e que ele não iria interferir no meu jogo e na minha maneira de pensar. E você não é médico para me dar laudo."

