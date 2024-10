10 filmes dos anos 90 que vão despertar saudades em quem viveu a década

Os anos passaram e dos anos 1990 restaram apenas as recordações, especialmente para quem era criança ou adolescente e aproveitou os momentos de lazer assistindo, sem ter preocupação, a filmes que se tornaram clássicos.

Pensando nisso, aqui vai uma lista de 10 filmes que certamente provocam saudades em quem viveu a década.

1. Edward Mãos de Tesoura (1990)

Peg Boggs é uma vendedora que acidentalmente descobre Edward (Johnny Depp), jovem que mora sozinho em um castelo, criado por um inventor que morreu antes de dar mãos ao estranho ser, que possui apenas enormes lâminas no lugar delas. Isto o impede de poder se aproximar dos humanos, a não ser para criar criativos cortes de cabelos. No entanto, Edward é vítima da sua inocência e, se é amado por uns, é perseguido e usado por outros.

2. Esqueceram de Mim (1990)

Imagem: Divulgação/20th Century Fox

Kevin McCallister, um garoto de oito anos, é acidentalmente deixado sozinho em casa quando sua família viaja para Paris no Natal. Kevin aproveita sua liberdade, mas precisa defender sua casa de dois ladrões atrapalhados, Harry e Marv, usando uma série de armadilhas engenhosas. Estrelado por Macaulay Culkin, o filme combina humor, aventura e emoção; um clássico das festas de fim de ano.

3. Beethoven, O Magnífico (1992)

Imagem: Reprodução/Sky

Um adorável e travesso cão da raça São Bernardo, chamado Beethoven, é adotado pela família Newton. Apesar de seu tamanho e energia incontrolável, Beethoven rapidamente se torna parte importante da família, especialmente para as crianças. O filme é repleto de cenas engraçadas e emocionantes, mostrando as aventuras do cachorro e os desafios que os Newton enfrentam para lidar com ele.

4. Free Willy (1993)

Imagem: Divulgação

Um garoto chamado Jesse cria um forte vínculo com uma orca chamada Willy, mantida em cativeiro em um parque aquático. Quando Jesse descobre que Willy está em perigo de ser sacrificada, ele faz de tudo para libertá-la e devolvê-la ao oceano. O filme aborda temas como amizade, liberdade e proteção animal.

5. Abracadabra (1993)

Imagem: Walt Disney Pictures/Reprodução

Três bruxas do século 17, interpretadas por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, são ressuscitadas acidentalmente em Salem, Massachusetts (EUA). As irmãs Sanderson tentam roubar a força vital das crianças da cidade para se tornarem imortais, mas são enfrentadas por um grupo de jovens. Cheio de humor e sarcasmo, o filme tornou-se um clássico cult das festas de Halloween.

6. O Máskara (1994)

Imagem: Divulgação/IMDb

Jim Carrey é Stanley Ipkiss, um bancário tímido que se transforma no extravagante e indestrutível "O Máskara" ao usar uma máscara mágica. Com esse acessório, Ipkiss realiza façanhas incríveis e escapa de situações perigosas. O filme também marca a estreia de Cameron Diaz como Tina Carlyle e é conhecido por seus efeitos especiais inovadores e humor excêntrico.

7. Gasparzinho (1995)

Imagem: Reprodução/Universal Pictures

Ou "Casper", conta a história de uma jovem chamada Kat (Christina Ricci) e seu pai, Dr. James Harvey (Bill Pullman). Eles se mudam para uma mansão assombrada onde encontram Gasparzinho, o simpático fantasma de um menino, e seus três tios travessos. Enquanto Kat e Gasparzinho desenvolvem uma amizade especial, eles enfrentam desafios e descobrem segredos sobre o passado.

8. Jumanji (1995)

Imagem: Reprodução

Dois irmãos, Judy e Peter, encontram um jogo de tabuleiro mágico chamado Jumanji, que liberta uma série de perigos da selva cada vez que alguém joga os dados. Ao jogar, eles libertam Alan Parrish (interpretado por Robin Williams), que estava preso no jogo há décadas. Juntos, eles devem enfrentar os perigos do jogo e terminar a partida para restaurar a normalidade.

9. Babe, o Porquinho Atrapalhado (1995)

Imagem: Reprodução

Um adorável leitão acaba em uma fazenda após ser separado de sua mãe. Lá, ele surpreende a todos ao demonstrar habilidades inusitadas para pastorear ovelhas, com a ajuda da cachorra Fly. Com determinação e um coração puro, Babe desafia as expectativas e encontra seu lugar como pet de estimação na fazenda.

10. Matilda (1996)

Imagem: Reprodução

É uma menina brilhante que descobre ter poderes telecinéticos. Apesar de crescer em uma família que a maltrata (seu pai é interpretado pelo cômico Danny DeVito), ela encontra conforto nos livros e na amizade de sua professora, a Srta. Honey. Quando Matilda decide usar seus poderes para enfrentar a cruel diretora, Srta. Trunchbull, começa uma jornada de autodescoberta e justiça.

*Com informações de reportagem publicada em 10/06/2024