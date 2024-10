Zaac se estressa com Zé Love sobre prova: 'Depois eu sou o cão de guarda'

Durante um papo sobre provas, Zaac se irritou com Zé Love por não ter sido chamado como ajudante da Prova de Fogo de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Zaac discordou da escolha de Love para a Prova de Fogo na semana anterior, quando decidiu levar Albert para a disputa, deixando o cantor de lado. Para evitar a discussão, o ex-jogador decidiu se afastar, o que deixou o funkeiro revoltado. "Por isso eu não queria falar o que penso, porque era o que ia acontecer", dispara pela casa.

Gilsão o aconselha a conversar em particular com Zé Love. "Eu queria falar só com ele, mas como eu consigo falar só com ele? Tá rodeado todo o tempo, falei sobre ele não ter me levado para prova já", responde Zaac.

Sabe porque ele achou que a carapuça serviu? Porque realmente serviu! Eu falei que era eu, falei 'disputei uma prova hoje pra ver se eu era bom de prova. Vi que sou bom de prova'. Aí depois fica jogando na cara, é porque serviu. Então se serviu, é porque ele sabe que poderia ter me chamado invés de Albert. Mas ele não me chamou, porque ele considera o Albert melhor de raciocínio. Demorou. Mas é o seguinte, quem fica aqui que nem idiota recebendo título de cão de guarda, é eu, não é o Albert não.

Gilsão argumenta que o ex-Power Couple não tem 'privilégios' no grupo assim como Zaac, e que os aliados vão "lutar por ele". "Não precisa lutar por mim não", dispara o cantor. "Essa roça inclusive não vou votar junto de ninguém."

Love se aproxima de Zaac e diz: "Eu não to conversando com você, você tá muito acelerado. Porque eu não quero discutir com você. Eu saio justamente para não discutir. Eu prefiro sair para não discutir, agora eu to de boa."

"Mas você levanta e sai fora", responde Zaac. "Eu já acho que não tenho voz em nada aqui, se vou trocar uma ideia que eu discordo de você, tu sai fora?"

