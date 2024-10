Tiago Abravanel se veste de 'urso safado' para comemorar aniversário

Tiago Abravanel está completando de 37 anos nesta segunda-feira (21).

O que aconteceu

Para celebrar a data, o ator organizou uma festa de Halloween. O evento reúne amigos e familiares do cantor.

Estrela da noite, Tiago apostou em uma fantasia ousada, se vestindo de "urso safado". Os primeiros cliques da celebração foram compartilhados em suas redes sociais.

No feed de seu perfil do Instagram, o artista publicou fotos do look, em que aparece caprichando na pose e no carão. "Um urso bem safado para o #HalloweendoAbrava. Bora comemorar a vida!!!", escreveu ele na legenda.

Os dãs de Tiago, logo, reagiram à fantasia. "Eu amei demais", disse uma; "Você se supera", escreveu outra; "Arrasa muito", comentou um terceiro.