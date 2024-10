Samara Felippo se emociona com mensagem da filha: 'Céu, mar e terra'

Samara Felippo, 46, emocionou-se com uma mensagem carinhosa enviada por sua filha mais velha, Alícia, 15.

O que aconteceu

A atriz compartilhou o print do recado que a irmã de Lara, 11, escreveu-lhe. "Como vou esperar menos e me contentar com pouco se minha mãe move céu, mar e terra para me ver feliz?", diz Alícia na mensagem, divulgada pela mãe-coruja nos stories do Instagram.

Samara não escondeu a comoção com o carinho da primogênita e confirmou que, de fato, faria tudo pela felicidade das herdeiras. "Elas me mandam reels o dia todo, mas receber uma frase assim da sua filha de 15 anos... Podem me entupir de reels, tô no caminho certo. Moveria o universo para te ver feliz, Alícia."

Alícia e Lara são frutos do casamento de Samara Felippo com o jogador de basquete Leandrinho Barbosa, 41. Os dois se separaram em 2013 e a atriz hoje namora o comediante Elídio Sanna, 40.