Sacha diz que peão está tendo 'alucinações' e pede psiquiatra na Fazenda

Sacha Bali e Sidney trocaram farpas novamente em A Fazenda 16 (Record) devido à dinâmica deste domingo (20).

O que aconteceu

Na dinâmica de domingo, os peões precisaram apontar qual peão se parecia mais com personagens do circo. Sacha disse que Sidney era um "mímico", porque imitava ações e opiniões de outros. "É uma pessoa sem voz nenhuma no jogo", avaliou Sacha. "Influenciado pelo nosso querido Zé Lucifer [Zé Love] (?) Começou a querer brigar comigo por falta de nada".

Sidney, por sua vez, disse que Sacha era falso, se achava "superior" e "passava por cima de todos". "Não sou eu que me coloco no lugar de superior, vocês que se colocam no lugar de baixaria", respondeu Sacha.

Em seguida, Sacha retomou o "motivo" pelo qual Sidney estaria bravo com ele. Segundo Sidney, Sacha "piscou" para ele em uma dinâmica para "induzir uma comunicação", o que o ator nega.

Por que eu piscaria para você? Você tá maluco das ideias (?) Precisa de um psiquiatra nesse programa, porque tá vendo coisa onde não tem. Tá tendo alucinação Sacha Bali

Zé Love também aproveitou a dinâmica para destacar Sacha negativamente, dizendo que ele "doma" Yuri e Gui. "Não tem culhão", avaliou.

Já Sacha disse que Zé tinha uma capacidade cognitiva "baixa". "Zé acha que jogar é xingar todo mundo (...) é uma questão de criação, princípio e valores. Não sei como ele foi criado".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Suelen? Resultado parcial Total de 8243 votos 1,64% Albert Bressan 1,63% Babi Muniz 1,63% Camila Moura 1,61% Fernanda Campos 1,64% Fernando Presto 1,64% Flor Fernandez 2,03% Flora Cruz 1,64% Gui Vieira 1,63% Gilsão 1,61% Gizelly Bicalho 1,64% Juninho Bill 1,65% Júlia Simoura 1,63% Luana Targino 21,90% Sacha Bali 2,72% Sidney Sampaio 2,01% Vanessa Carvalho 20,32% Yuri Bonotto 5,69% Zaac 25,77% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 8243 votos

