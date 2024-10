Paul Di'Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, morre aos 66

Paul Di'Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, morreu aos 66 anos. A causa da morte não foi revelada.

Em nome de sua família, a Conquest Music [selo de metal] está triste em confirmar a morte de Paul Andrews, profissionalmente conhecido como Paul Di'Anno, enviou a gravadora independente que representava o artista ao Metro.uk.

O comunicado revela que ele morreu em sua casa, nesta segunda-feira (21), em Wiltshire, na Inglaterra. "Paul morreu em sua casa em Salisbury aos 66 anos."

Paul usava cadeira de rodas para se locomover, e realizou cirurgias complexas no joelho.

Paul ganhou destaque como vocalista da banda de heavy metal inglesa Iron Maiden entre 1978 e 1981. "Ele cantou no álbum de estreia inovador da banda, 'Iron Maiden', e no influente álbum seguinte, 'Killers'."

Após deixar o Iron Maiden, Paul Di'Anno teve uma longa e intensa carreira musical com a Battlezone e Killers, além de diversas gravações solo e participações especiais. Apesar de enfrentar sérios problemas de saúde nos últimos anos, que o restringiram de se apresentar em uma cadeira de rodas, Paul continuou a entreter seus fãs ao redor do mundo, realizando mais de 100 shows desde 2023.

Conquest Music, em nota

O cantor lançou "The Book of the Beast", o primeiro álbum retrospectivo de sua carreira, em setembro deste ano. No disco, apresentava músicas gravadas desde que saiu do Iron Maiden.

Paul Di'Anno era "metade brasileiro"

Paul Di'Anno foi vocalista do Iron Maiden de 1978 a 1981. Ele é a voz dos dois primeiros álbuns da banda, "Iron Maiden" e "Killers".

Ele foi substituído por Bruce Dickinson por ser muito "festeiro". A banda precisava de alguém que conseguisse se manter na turnê, e não concordava com o estilo de vida de Di'Anno, que abusava de drogas e bebida.

Após deixar o Iron Maiden, o músico tocou projetos próprios. Além da carreira solo, fez parte de bandas como a Gogmagog, Di'Anno's Battlezone, Killers, Rockfellas e Warhorse.

Filho de brasileiro, morou no país e era corintiano roxo. Di'Anno morou por alguns anos em São Paulo e teve dois de seus seis filhos no país. Era torcedor do Corinthians e costumava andar por aí com a camisa do time. "Sou da zona leste de Londres, como se fosse a favela de lá, e tenho simpatia pelo Corinthians. A primeira vez que vi o Corinthians jogar foi na TV, tinha o Sócrates", disse à TV Cultura.

Ele foi preso por dois meses na Inglaterra, em 2011, por receber benefícios do governo indevidamente. Ele havia sido condenado a passar nove meses na cadeia, mas foi solto por apresentar bom comportamento.

Paul Di'Anno teve uma série de problemas de saúde nos últimos anos. Segundo a imprensa especializada, em 2016, ele precisou retirar um abscesso "do tamanho de uma bola de rúgbi" do pulmão e precisou passar em cirurgias nos dois joelhos após várias quedas de moto.

O Iron Maiden custeou parte de seu tratamento no joelho. Isso aconteceu após, em 2021, Di'Anno lançar uma "vaquinha" para cobrir suas cirurgias e o tratamento do joelho.

Suas últimas apresentações foram em uma cadeira de rodas. Mesmo com dificuldades de locomoção, Di'Anno seguiu se apresentando e fez cerca de 100 shows desde 2023, segundo a imprensa especializada.