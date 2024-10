Não é só para crianças! As animações para adultos em cartaz na Mostra de SP

Engana-se quem acredita que animação é só coisa de criança. Confira cinco animações que não têm classificação livre na 48ª Mostra Internacional de São Paulo:

Rock Bottom

Classificação indicativa: 18 anos

Em 1973, em Nova York, Bob se reúne com os ex-colegas de banda em uma festa selvagem e repleta de excessos. No caos do álcool, das drogas, do sexo e da música, ele tem um encontro romântico com uma fã enquanto sua namorada percorre as ruas da cidade à sua procura. Tudo muda quando o rapaz sofre uma queda acidental e é transportado de volta no tempo numa viagem alucinógena.

Horários de exibição:

21/10 - 21:20 - Espaço Augusta Anexo 4

24/10 - 19:40 Cinesystem Frei Caneca 5

26/10 - 17:00 - Circuito SPCine Lima Barreto (CCSP)

Espermaggedon

Classificação indicativa: 16 anos

Esta animação norueguesa aborda o início da vida do ponto de vista dos espermatozoides. Ao longo de 1 hora e 20 minutos, o público acompanha a corrida para fertilizar um único óvulo.

Horários de exibição

24/10 - 22h20 - Cinemateca Espaço Petrobrás

26/10 - 20h20 - Kinoplex Itaim Sala 1

29/10 - 19h20 - Cinemateca Sala Grande Otelo

30/10 - 18h30 - CineSystem Frei Caneca 1

Memórias de um Caracol

Classificação indicativa: 16 anos

Grace Pudel é uma garota solitária separada do irmão gêmeo, o pirofagista Gilbert. Numa espiral contínua de ansiedade e angústia, a menina volta a encontrar inspiração e esperança quando inicia uma amizade duradoura com uma idosa excêntrica chamada Pinky, repleta de coragem e desejo de viver.

Horários de exibição

24/10 - 20:00 - Espaço Augusta Sala 1

27/10 - 14:00 - Cinemateca Sala Grande Otelo

Sabores do Iraque

Classificação indicativa: 14 anos

Al-Fatiha é o primeiro capítulo do Alcorão. Segundo a tradição muçulmana, é também o nome utilizado para a cerimônia de homenagem aos mortos. Hoje é a fatiha de Amir, pai de Feurat Alani. É a oportunidade de amigos e familiares refletirem e contarem sobre a vida de Amir, enquanto Feurat relembra a própria trajetória e a história do Iraque.

Horários de exibição

23/10 - 19:30 - Espaço Augusta Sala 2

30/10 - 15:00 - Cine Satyros Bijou

Miniaturas cósmicas

Classificação indicativa: 14 anos

As imagens desta animação sem diálogos vêm de um programa médico de inteligência artificial. Em diferentes capítulos, o diretor Alexander Kluge une material histórico de arquivo, citações, declarações, fórmulas, tabelas, humor e o próprio passado, com filmes de ficção científica de baixo orçamento. Tudo se torna um fluxo incessante de imagens, texto e música, com um final que homenageia o amigo de profissão Edgar Reitz.

Sobre a Mostra

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 17 e 30 de outubro de 2024. Fazem parte do circuito diferentes salas de cinemas, espaços culturais e CEUS espalhados pela capital paulista, incluindo exibições gratuitas e ao ar livre.

A seleção deste ano conta com 417 filmes de 82 países. Confira a programação no site da Mostra. A compra de ingressos pode ser feita pelo aplicativo Mostra de Cinema de São Paulo e pelo site Velox Ticket.