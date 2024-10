Jão cai para trás ao descobrir que Madá está solteira em 'Volta por Cima'

No capítulo de terça-feira (22), da novela "Volta por Cima", Jão (Fabrício Boliveira) fica chocado ao descobrir que Madá (Jéssica Ellen) está solteira.

O que vai acontecer

Ao encontrar a protagonista na roda de samba, Jão pergunta sobre Chico (Amaury Lorenzo). "Não sei. Não sei mais do Chico, não. Meu noivado com Chico acabou", revela ela.

O fiscal pergunta se o beijo dos dois foi o motivo do término do noivado. "Tava demorando pra aparecer, né? O Jão Pavão, que acha que todas as mulheres ficam caidinhas por ele", responde Madá.

Mais tarde, Jão confessa a Sidney (Adanilo) que ficou mexido com a informação. "O fim do noivado da Madá me pegou de surpresa. Comecei a namorar porque disseram que a Madalena tinha ido marcar a data do casamento. Daí pra eles terminarem tudo... eu perdi um capítulo dessa novela. Tô meio zonzo ainda", diz ele.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.