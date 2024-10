Gizelly e Sacha batem boca: 'Você quer me destruir no reality'

Enquanto cuidavam dos animais na manhã desta segunda-feira (21) em A Fazenda (Record), Sacha cobrou Gizelly sobre ser puxado pela Baia mais uma vez.

O que aconteceu

Enquanto Gizelly filmava o trato dos porcos, Sacha, que ajudava Flora na tarefa, reclamou de estar na baia. Ele foi puxado pela ex-BBB, Fernanda e Juninho Bill. "Hoje eu não tô bem, Flora! A galera é desumana de te colocar a quarta vez na Baia! Sou bem direto."

Gizelly responde que o puxou para dormir com o cavalo Colorado por que ele chamou se "sem escrúpulos". "Acabou de demonstrar de novo que não tem escrúpulo. Uma porrada de gente que não foi pra Baia e tu me botou pela quarta vez", respondeu o ator.

Ela diz que ele não saber o que é palavra escrúpulos e ele responde: "Eu sei o que é não ter escrúpulos, é querer destruir a imagem de alguém num reality show".

"Se você acha que suas atitudes são corretas e que eu quero destruir, cada um aqui vai destruir sua própria vida. Não é ninguém que vai destruir sua vida por você", disparou a empresária. "Se eu falar 'Sacha matou alguém aqui dentro', isso é tentar destruir a vida de alguém."

Gizelly e Sacha continuam a discussão e a ex-BBB o acusa de não gostar de cuidar dos animais e destratou o Colorado. "Sacha, você odeia ajudar qualquer pessoa aqui embaixo. Você viu o que fez com os porcos hoje? 4 vezes na Baia, ele ajudou uma vez de má vontade! Todo mundo sabe que ele ajuda de má vontade aqui!"

Você acha que tá no Hopi Hari? Beto Carrero?! Edir Macedo bancou e vai dormir! Não é não, querido! isso aqui é cuidar dos bichos, é estar feliz cuidando dos bichos. Eles não tem culpa de p*** nenhuma não!

"Gritando do lado da galinha, isso é maltratar o animal", responde o ator.

