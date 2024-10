Filho de Graciane Azevedo faz desabafo emocionante sobre a morte da mãe

Manuel Contrucci, 17, filho de Graciane Azevedo, que foi finalista do concurso Morena do É O Tchan! e morreu aos 47 anos neste fim de semana, lamentou a morte da mãe em suas redes sociais.

O que aconteceu

O jovem compartilhou uma foto da empresária e fez um desabafo. Graciane morreu no último sábado (19) após ter um infarto. "Meu eterno amor, descansa em paz, minha linda! Só tenho a te agradecer pela mãe perfeita que você foi pra mim. Só nós sabemos a magnitude do nosso amor. Obrigado opr todos os ensinamentos que você me deu e pelo homem que você fez eu me tornar", disse ele.

O rapaz demonstrou todo o seu amor por ela. "Só eu sei a dor que será não te ter mais e o quanto você vai fazer falta na minha vida. Sei que você foi para um lugar melhor e sei que você vai cuidar de mim daí de cima. Realmente não sei se consigo viver sem você e o papai. Mas pode ter certeza que eu vou ser sempre seu menino e, ao mesmo tempo, o homem a quem você ensinou tudo. Saudades eternas de você, meu amor. Obrigado por tanto, mãe".

Ele finalizou enaltecendo tudo o que a mãe fez para ele. "Não consigo nem escrever em palavras o que eu sinto nesse momento. Você era a mulher que dava sentido para a minha vida. Você é a mulher que esteve do meu lado em todos os momentos da minha vida. Sempre esteve lá para mim, independente do que tenha acontecido, era só eu e você para tudo. Vou sentir saudade de cada momento nosso. Eu te amo, mamãe".

Em 1997, Graciane disputou o concurso para Morena do É O Tchan! ao lado de Scheila Carvalho, 51, Viviane Araujo, 49 e Rosiane Pinheiro, 50. Rosiane lamentou a perda em seu Instagram. "Acabei de receber a notícia do falecimento de uma das meninas que competiu o concurso da Morena do Tchan comigo, Scheila Carvalho e Viviane Araújo! Graciane Azevedo infartou ontem, que notícia triste! Meus sentimentos a família".

A família de Graciane se manifestou por meio de um comunicado. "Um pouco de paciência para que possamos resolver como daremos seguimento ao seu legado".