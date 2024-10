Paul Di'Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, morreu aos 66 anos nesta segunda-feira, 21. A causa da morte não foi informada.

A gravadora que representava o artista enviou comunicado ao Metro.uk. "Após deixar o Iron Maiden, Paul Di'Anno teve uma longa e intensa carreira musical com a Battlezone e Killers, além de diversas gravações solo e participações especiais. Apesar de enfrentar sérios problemas de saúde nos últimos anos, que o fizeram se apresentar em uma cadeira de rodas, Paul continuou a entreter seus fãs ao redor do mundo, realizando mais de 100 shows desde 2023".

O cantor morreu em sua casa em Salisbury, na Inglaterra. Paul Di'Anno vinha enfrentando problemas de saúde no joelho, o que o obrigou a ser submetido a cirurgia e ser dependente de cadeira de rodas.

O artista nasceu em Chingford, leste de Londres, em 17 de maio de 1958.

Paul Di'Anno marcou sua carreira como primeiro vocalista oficial do Iron Maiden, o primeiro que realmente gravou trabalhos de estúdio com a banda. Iron Maiden (1980) e Killers (1981) são os dois discos de Paul com o grupo.