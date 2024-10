'Superei meus medos' ao mudar do K-pop e virar atriz, diz Jung Chaeyeon

O drama "Família por Escolha" já é sucesso com apenas quatro episódios disponíveis no VIKI. Adaptado da série chinesa de também muito sucesso, "Go Ahead", o drama conta com os atores Hwang Inyoup, Jung Chaeyeon e Bae Hyeonseong como protagonistas.

A história é sobre relacionamentos de famílias, biológicas ou construídas, numa trama que se passa ao longo de muitos anos. O drama terá um total de 16 episódios, 30 a menos que a versão original.

Inyoup, Chaeyeon e Hyeonseong nos bastidores do drama Imagem: Cortesia VIKI/Divulgação

Splash teve a oportunidade de conversar com Jung Chaeyeon, cuja carreira começou como idol de k-pop e migrou para o mundo da atuação. Confira a entrevista exclusiva na íntegra:

Você atua há quase uma década e, ao longo do caminho, teve que equilibrar sua carreira com o sucesso do I.O.I. Como foi seguir esses dois caminhos?

Chaeyeon - Quando tive a oportunidade de seguir carreira como cantora e atriz, estava determinada a me destacar em ambas as áreas. Equilibrar essas duas carreiras foi uma experiência afortunada e muito significativa para mim. Olhando para trás, meu tempo como cantora me ensinou muito e foi um período de crescimento pessoal substancial.

Também mudou minha mentalidade de "posso fazer isso?" para "vamos tentar", o que ajudou a superar meus medos de assumir novos desafios. Eu costumava achar difícil falar na frente das pessoas, mas minha carreira de cantora me ajudou muito com isso.

Despertou algo dentro de mim, me dando uma nova energia e confiança. Essas etapas da minha vida ainda são muito queridas para mim e permanecem inesquecíveis. A experiência no palco também provou ser muito benéfica quando fiz a transição para a atuação. Claro, ainda tenho muito a aprender, mas espero continuar com projetos diversos e excelentes no futuro. Por favor, fiquem de olho em mim!

Quais aspectos você gosta e não gosta de sua personagem Juwon?

Chaeyeon - O que eu gosto em Juwon é sua maneira positiva e, às vezes, até simplista de pensar. As pessoas geralmente se envolvem em pensamentos excessivos, que podem levar a pensamentos negativos, mas a mentalidade direta de Juwon é algo que eu acho admirável e vale a pena aprender. Por outro lado, Juwon tende a guardar a dor para si mesma e não a demonstra. Acho que seria bom para ela se abrir e se apoiar em alguém de vez em quando.

Jung Chaeyeon em cena de "Família por escolha" Imagem: Cortesia VIKI/Divulgação

Como foi atuar com Inyoup e Hyeonseong? Vocês já se conheciam?

Chaeyeon - Nós nos conhecemos por meio de "Família por Escolha". Inicialmente, fiquei preocupada sobre como retratar de forma convincente um relacionamento que dura 10 anos quando nos conhecemos. No entanto, como todos nós três temos personalidades semelhantes, naturalmente nos aproximamos sem precisar forçar. Nosso ritmo semelhante ajudou a criar laços rapidamente. Nossas atitudes em relação ao set também eram bem parecidas.

Conseguimos continuar sorrindo e nos apoiando, tornando o processo de filmagem agradável, independentemente da situação.

Inyoup, sendo o mais velho, cuidou de nós como um irmão mais velho e, frequentemente, assumia a liderança em várias tarefas. Hyeonseong, embora o mais novo, parecia um segundo irmão bem confiável, apoiando e acompanhando silenciosamente Inyoup e eu, o que me fez sentir muito confortável.

O drama tem várias lições sobre a vida, relacionamentos e o impacto que temos na vida uns dos outros à medida que envelhecemos. O que você gostaria que os espectadores lembrassem ao pensar sobre o drama?

Chaeyeon - "Família por Escolha" explora várias formas de amor e família, incluindo o amor entre membros da família, pais, irmãos, amigos e parceiros românticos. Apresenta diferentes narrativas que não podem ser simplesmente rotuladas como certas ou erradas. Espero que os espectadores se lembrem das diferentes expressões de amor e das emoções dentro delas. Além disso, o processo de filmagem foi intenso, apaixonante e agradável, o que me fez pensar na palavra "juventude". Espero que todos possam se lembrar e sentir esse senso de "juventude" junto conosco.

Por favor, deixe uma mensagem para os fãs brasileiros.

Chaeyeon - Olá, sou Jung Chaeyeon. Interpreto o papel de Yoon Juwon em "Família por Escolha". Espero que, ao assistir ao drama com suas famílias, vocês possam sentir a energia e o calor que colocamos nele. Além disso, este drama é baseado no original chinês "Go Ahead", então você pode esperar ver muitas semelhanças, além de aspectos únicos da cultura coreana. "Família por Escolha" foi filmado em vários locais do país, então acho que vocês vão gostar de ver os belos e diversos lugares e culturas da Coreia através deste drama. Por favor, continuem amando e apoiando os dramas coreanos!