Em discussão com Gizelly, Sacha alfineta Luana: 'Eu que preciso te perdoar'

Durante uma discussão entre Gizelly e Sacha na manhã desta segunda-feira (21) em A Fazenda, o ator acusou a ex-BBB de fazer levar informações entre os grupos.

O que aconteceu

"Você tá fazendo jogo duplo! Você veio falar que eles não iam votar na Luana, porque você sabia!", acusa Sacha. "Então vocês sabem em quem eles vão votar, e quem não vão, e fica nesse leva e traz pra lá e pra cá!"

Gizelly responde que entendeu que Luana não era o alvo, já que os adversários queriam puxá-la para a Baia. "Não é óbvio gente? Qualquer um que tem a cabeça pra pensar!"

"Ela acha que é muito malandra! Fica pegando informação daí e trazendo pra cá! E trazendo pra lá", alfineta o ator.

Ele expõe que Luana disse para ele, que a amiga deduziu que Gui era o alvo do grupo adversário. Gizelly chama a amiga para tirar a limpo a conversa. "Para mim isso não é dedução, porque eu conheço bem Gizelly, ela fica o tempo todo tentando pescar as coisas dos outros", diz Sacha.

Luana discorda e responde que apenas disse o que Gizelly havia entendido. "Vai, briga comigo, Sacha! Eu te dei uma segunda chance e você vai brigar com quem te defende!"

"Você me deu uma segunda chance? Quem tem que te perdoar sou eu! Você acabou comigo votando na roça", inverteu Sacha.

