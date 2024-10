'Ele não quer que nenhum homem curta minhas fotos ou me siga nas redes'

No 'Metendo a Colher' desta segunda-feira (21/10), uma seguidora de Universa conta que seu companheiro "não quer" que quer que ela receba curtidas ou ganhe seguidores nas redes sociais. Para Cris Fibe, fiscalizar as redes do outro é um sinal de controle, e não de amor.

"Você posta uma foto, ele vai olhar quem curtiu? Não tem nem pergunta nessa caixinha, acho que a pessoa que mandou já sabe que ela está em uma cilada", opina a colunista.

Além de demonstrar falta de confiança, esse comportamento é uma bandeira vermelha em um relacionamento, diz Cris.

Ele quer que você fique numa bolha, ninguém olha, daqui a pouco é "não sai de casa também", daqui a pouco é "não bota essa roupa da academia, porque os caras vão olhar sua bunda". É muita falta de confiança e controle. Eu acho muito abusivo, eu acho "fuja". Cris Fibe

Toda segunda-feira, a jornalista Cris Fibe tira dúvidas sobre violência contra a mulher no quadro "Metendo a Colher", publicado nas redes sociais de Universa.