Clássico do cinema, 'Carrie, a Estranha' vai virar série no Prime Video

O Prime Video está preparando uma minissérie baseada no livro "Carrie, a Estranha", de Stephen King, 77, considerado um dos grandes clássicos da literatura de terror.

O que aconteceu

Mike Flanagan, 46, será o produtor executivo do projeto, que deverá contar com apenas oito episódios. Ele tem no currículo obras como a série "A Maldição da Residência Hill" (2018), que dirigiu para a Netflix, e já trabalhou em três adaptações de King para o cinema: "Jogo Perigoso" (2017), "Doutor Sono" (2019) e o inédito "The Life of Chuck" (2024).

"Carrie, a Estranha" conta a história de uma jovem com poderes paranormais que é oprimida pela mãe, uma fanática religiosa. Vítima de bullying no baile de formatura da escola, Carrie toca o terror ao usar suas habilidades para uma vingança sangrenta contra seus algozes.

O livro, vale lembrar, já foi adaptado três vezes para o cinema. A primeira e mais famosa se deu em 1976, pelas mãos de Brian De Palma, com Sissy Spacek como protagonista. Em 2002, um telefilme estrelado por Angela Bettis revisitou a história. A versão mais recente é de 2013 e contou com Chloë Grace Moretz no papel principal.