Alessandra Negrini diz que sexo com brasileiro é melhor e não pegou mulher

Alessandra Negrini, 54, disse já ter tido experiências sexuais com homens brasileiros e gringos, mas nunca com uma mulher.

O que aconteceu

Negrini respondeu perguntas sexuais por meio de metáforas no Lady Night. No programa comandado por Tatá Werneck, a apresentadora usou o passado da atriz como professora de inglês para saber detalhes de sua intimidade.

Questionada se "já deu aula [fez sexo com] gringos", Negrini admitiu que sim. Em seguida, a atriz ressaltou que "prefere os brasileiros" na cama.

Atriz confessou que nunca manteve relação íntima com outra mulher. "Não... As minhas aulas são muito caretas... Eu me dedico, eu queria até responder que sim [que já fiquei com mulher], mas não rolou".

Ela também contou que prefere sexo a dois e que nunca fez suruba, mas não descarta a possibilidade. "Quem sabe", deixou em aberto.

Alessandra Negrini pega no peito de Tatá Werneck durante 'Lady Night' Imagem: Reprodução/Multishow/TV Globo

No Lady Night, Alessandra também comentou o relacionamento que viveu com Marcos Palmeira. "Eu peguei o Marcos Palmeira, namorei. Você não sabia?", contou. Ela recordou que os dois namoraram no final da década de 1990 e que o ator a tratava "como brother". "Ele trata geral como um brother", explicou.

Em outro momento, Negrini e Tatá Wernek simularam uma cena em que a atriz pega nos seios da apresentadora. "Desculpa, como eu fiquei excitada, eu vou ter que sair", disse Tatá.

Alessandra voltou a fazer a cena, tocando nos seios de Werneck novamente, que comemorou. "Eu gostei muito, eu amo meu trabalho".