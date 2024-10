Vera Viel celebra aniversário de Rodrigo Faro após retirar tumor

Neste domingo (20), Rodrigo Faro completa 51 anos e recebeu uma homenagem especial da espsoa, Vera Viel, que passou por uma cirurgia para retirar um tumor raro na perna.

O que aconteceu

Para celebrar o aniversário do marido, Vera compartilhou uma foto feita durante o período em que estava internada e declarou todo seu amor por ele.

Ela exaltou o cuidado que o apresentador tem com ela e sua família. "Hoje comemoramos o aniversário do meu marido. Escolhi essa foto porque acho necessário ressaltar a importância do Rodrigo na minha vida. Ele é o homem que cuida de mim e da sua família da maneira que Deus deseja".

Vera ainda o agradeecu por todo o suporte e apoio durante o tratamento. "Parabéns pelo seu aniversário, meu amor! Eu sei que hoje o seu melhor e maior presente é a minha Cura, e não posso deixar de te agradecer por ter estado ao meu lado, sem largar a minha mão por nem um segundo sequer nesse momento tão difícil pelo qual estamos passando! O teu amor e cuidado são e tem sido fundamentais para a minha Cura! Te amo pra sempre".

Nos comentários, Faro também declarou seu amor pela esposa. "Vai ser assim para sempre!!!Te amo meu amor".