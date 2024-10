Faro desabafa sobre câncer da esposa: Ela não merecia, por que não comigo?

Ao lado de Rodrigo Faro e de suas filhas, Vera Viel deu a primeira entrevista após câncer ao jornalista Roberto Cabrini para o Domingo Espetacular (Record).

Rodrigo e Vera se emocionaram ao falar sobre a saúde da ex-modelo. "A Vera não merecia. Por que não aconteceu comigo?", pensou o apresentador após saber que a esposa foi diagnosticada com o câncer.

A fé em Deus ajudou Vera a encarar o diagnóstico e o tratamento. "É um propóstio de Deus nas nossas vidas... Quando cheguei naquela sala gigante, toda branca, aquela equipe médica, o desenho das minhas pernas com o tumor, foi a hora que eu clamei: "Deus, essa é a hora que o Senhor tá aqui comigo", disse ela ao jornalista.

A cirurgia duraria três horas, mas foi prolongada e chegou a oito. "É um câncer raro, grave, analisando e lendo, é um tipo de câncer que dependendo do tamanho pode gerar amputação de membros. Essa cirurgia retirou um bloco, artérias, veias. Achei que seriam três horas, mas passaram quatro, cinco, seis horas...", lembra Rodrigo.

Deus chegou para mim e falou assim: 'Descança aqui nos meus braços e descansa aqui nos braços...' Eu falei: 'não, eu tenho que voltar para cuidar da minha casa e dos meus filhos.'

Para o casal, a fé foi fundamental não só para Vera, mas para auxiliar toda a família. "Fé é racional, é a certeza de que a gente tem que descansar tudo em Deus... Hoje, a Vera está curada do câncer, o tumor foi retirado, com margem de 5 mm, o que é excelente. A gente tem que monitorar, principalmente uma possível trombose", explica Rodrigo.

Eu tô bem, por mim deixava as muletas, mas tenho que ir devagar. Foi uma cirurgia complexa. Mês que vem começo a fazer as sessões de radioterapia por prevenção. A quimio acredito que não vai ser preciso.

Vera Viel passou pela cirurgia da retirada do tumor no dia 11, na véspera de seu aniversário. Ela acredita que há um motivo maior para isso. "Me pergunto: por que aconteceu isso na véspera do meu aniversário? Deus escolheu esse dia para eu renascer. É uma nova vida. Eu sempre me preocupava em ter pernas bonitas. Agora, eu nao me importo com essas duas cicatrizes... Depois do que eu passei, eu preciso tanto das minhas pernas para cuidar das minhas filhas, para caminhar. Eu mudei muito".

Os dois disseram sentir gratidão pelo apoio dos fãs no Brasil e no exterior. "Isso eu não imaginava, é tanto carinho", disse Vera, ainda surpresa. "Nossa gratidão é gigante pelo povo brasileiro, pelo povo angolano, de Moçambique", completou Faro.

