Rita Cadillac diz que apagaram cigarro em seu bumbum: 'Ver se era plástico'

Rita Cadillac, 70, revelou que uma pessoa já apagou um cigarro em seu bumbum para descobrir se seus glúteos são naturais ou se são próteses.

O que aconteceu

Cadillac explicou que já levou "tapas na bunda", mas teve uma pessoa que resolveu apagar um cigarro em suas nádegas. "Já levei um cigarro queimado na bunda para ver se era de plástico. E eu falava 'isso não é de plástico, é natural'", declarou durante participação no podcast Vem Pod Chegar.

A ex-chacrete, que garantiu ter os glúteos naturais, brincou que quando morrer quer ser velada com o bumbum "para cima". "Brinco que quando morrer quero ser velada de bruços, pelo menos alguém vai me reconhecer. Perguntam se ainda continuo com [esse desejo], e sim, vou continuar, se estiver murcho com 100 anos, coloca uma prótese para poder velar".

Na entrevista, a dançarina também explicou que aderiu ao OnlyFans em um momento de dificuldade financeira durante a pandemia de covid-19. "É uma plataforma em que fiz quando não tinha um real. Foi em um momento duro que nós passamos, e eu não tinha mais de onde tirar dinheiro, porque eu sempre trabalhei com meio artístico. Nós fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar".

Rita Cadillac ressaltou que vê a plataforma também como meio para empoderar outras mulheres a não terem vergonhas de seus corpos. "E ao mesmo tempo pensei: 'quantas mulheres maduras e que têm vergonha do corpo'. Eu posso mostrar para elas que não tem nada a ver, que você pode ter 50 [anos] e tirar uma foto. Eu tenho 70".