Pietro, filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli, estreia no SPFW

Neste sábado (19), Pietro Antonelli, filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli, fez sua estreia nesta temporada do SPFW.

O que aconteceu

O jovem foi um dos nomes de destaque no desfile da The Paradise, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapeura, em São Paulo.

Pietro disse que gosta de ser modelo por ter um estilo de vida saudável. "Antes do desfile sempre bate um nervoso, mas é muito divertido. Gosto muito de moda e ser modelo encaixa muito com a minha vida porque gosto de ter uma vida saudável, fazer muito esporte e isso acaba me dando um corpo bonito. Enfim, uma coisa leva a outra", contou em entrevista ao gshow.

Ele também disse como lida com a fama por ter pais famosos e possíveis comentários negativos. "Desde pequeno, as pessoas falam essas coisas e eu sou uma cara que não desperdiço oportunidades. Quando a oportunidade bate à minha porta, eu vou lá e agarro, corro atrás das minhas coisas com intenções boas. Nunca foquei nos comentários da internet porque isso não leva a nada. Não olho comentários porque isso é uma coisa sem fundo".