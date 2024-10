Peões detonam mudança de Vanessa em A Fazenda: 'Se achando amada'

Yuri Bonotto, Flora Cruz, Sacha Bali e Gui Vieira detonaram Vanessa Carvalho em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Os peões apontaram que Vanessa teria mudado de comportamento desde que voltou da roça. Eles criticaram a peoa.

Flora: "Eu vi que a Nêssa não era boba quando, depois do apontamento, ela falou 'ah, me deram 40 minutos de TV'."

Sacha: "Nossa, ela tá numa marra...".

Yuri: "Tomara que tenham pegado ela falando de ti [Sacha]".

Flora: "Ela falou pra mim 'eu vou votar no Sacha até o final'. Eu falei 'é burrice votar nele agora, porque ele voltou de Roça'. Logo depois, teve a Prova do Lampião e ela foi pedir pro Sacha não botar ela na Baia".

Gui: "Não tô suportando ela. Quando ela chega de perto, eu saio. Não tô suportando! Tá tudo muito extravagante. Nunca foi extravagante".

Flora: "Nunca!".

Gui: "Forçação de barra. Ela tá achando que tá amada lá fora".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Suelen? Resultado parcial Total de 4729 votos 1,82% Albert Bressan 1,65% Babi Muniz 1,52% Camila Moura 0,99% Fernanda Campos 0,91% Fernando Presto 0,95% Flor Fernandez 1,86% Flora Cruz 1,52% Gui Vieira 1,59% Gilsão 1,50% Gizelly Bicalho 0,99% Juninho Bill 1,40% Júlia Simoura 1,50% Luana Targino 24,55% Sacha Bali 3,26% Sidney Sampaio 2,43% Vanessa Carvalho 23,51% Yuri Bonotto 5,35% Zaac 22,69% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4729 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso