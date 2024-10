Manoel Carlos: filha assume legado do autor e lança documentário

"O Leblon de Manoel Carlos" é o grande protagonista da série documental dirigida por Júlia Almeida, filha do autor de novelas e responsável por conduzir o legado artístico do pai. O projeto audiovisual, segundo ela, nasceu da necessidade de organizar e preservar a história do escritor de 91 anos.

Meu pai e minha mãe fundaram a produtora Boa Palavra nos anos 1990 para organizar todos os trabalhos criativos do meu pai. Meu pai criava e minha mãe administrava. Agora, meu pai está com 91 anos, saiu de cena, e a minha mãe também, até para ficar muito do lado dele, e me passaram essa missão . Júlia Almeida, em conversa exclusiva com Splash

Documentário explora a relação entre Maneco e o bairro carioca, que serviu de palco para muitas de suas novelas. "O Leblon era o personagem principal das novelas do meu pai [...] Ele ficou conhecido por escrever crônicas do dia a dia, do seu cotidiano, do seu 'quintal', que é o Leblon, e transportar isso para o grande público."

Obra do autor também impactou a vida de quem vive ou visita o Leblon. As produções ajudaram a mudar a própria dinâmica do bairro e o projetou nacionalmente. "Ele foi o primeiro autor da televisão brasileira a colocar um bairro nos holofotes", destaca Julia.

Julia Almeida, filha do autor, dirigiu a série documental Imagem: Divulgação/Boa Palavra

Produção coloca a "universalidade" dos dramas humanos como um ponto central da teledramaturgia de Maneco. Para a diretora, isso se deve à capacidade do pai de se conectar com o cotidiano do público. "Ele se interessava pelo dia a dia, pelos temas que são abordados até hoje", explica.

"O Leblon de Manoel Carlos", disponível no YouTube, é um dos primeiros passos em direção à preservação e divulgação da obra do escritor. Júlia revela que outros projetos estão em desenvolvimento, incluindo uma biografia. "São mais de 7.000 caixas que foram arquivadas e digitalizadas", completa.