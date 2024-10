Maya Massafera diz estar saindo com jogador de futebol: 'Do Flamengo!'

A influencer Maya Massafera afirmou, neste domingo (20), que está ficando com um jogador de futebol do Flamengo. Em um novo stories no Instagram, a influenciadora diz que não está com seu ficante anterior e agora está com esse jogador.

"Calma, estou saindo com um jogador de futebol. Não estou mais com aquele cara", afirmou Maya Massafera, segurando um buquê de flores.

O que aconteceu?

"Flamengo!". Mantendo o nome do jogador em segredo, a influenciadora contou o segredo às pessoas que estavam com ela no momento, que ficaram chocadas com a notícia.

"O reality de hoje está babado!". No stories seguinte, Maya Massafera postou uma tela preta avisando seus seguidores de que o 'reality', novo apelido para conteúdos em vídeo da influenciadora, "está babado".

Já terminou com o novo affair? Na quinta (17), Maya postou um vlog nos stories mostrando o rosto de um homem com quem estaria saindo, e falando com ele sobre ter um possível relacionamento aberto.

"Se eu sair com outra pessoa, você vai ficar chateado? Se eu quiser beijar outra pessoa hoje, eu posso beijar?", questionou ela no momento.