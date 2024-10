Maíra Cardi comemora o aniversário de 6 anos da filha com grande festa

A influencer Maíra Cardi, 41, celebrou o aniversário de sua filha Sophia, com uma grande festa neste domingo (20). O aniversário de seis anos da filha de Cardi com Arthur Aguiar foi temático do filme "Lilo & Stitch".

O evento aconteceu no interior de São Paulo, em Campinas, e contou com a presença de amigos e familiares de Maíra Cardi. O pai de Sophia, o ator e vencedor do BBB Arthur Aguiar, não foi visto na festa.

O que aconteceu?

Festa temática. Com um teto de balões, uma grande mesa cheia de comidinhas e uma pilha de presentes, todos os detalhes da festa estavam conectados à animação da Disney, incluindo um grande boneco do Stitch que estava fora do salão de festas.

Vibe tropical. Já que o filme se passa no Havaí, a festa inteira tinha uma temática tropical, com barraquinhas de sorvete, salada de fruta e até mesmo coco gelado.

Sorridente. Nas fotos tiradas ao lado de sua mãe e seu padrasto, Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, a filha de Maíra Cardi, Sophia, aparece toda sorridente, aproveitando sua festa de seis anos.

Irmãos e família. Além dos pais, Sophia também foi acompanhada de seu irmão Lucas Cardi, 23, e sua noiva, Thuani Todeschini, além de diversos outros membros da família Cardi.