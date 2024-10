Acabou o mistério: Globo revela quem matou Molina em 'Mania de Você'

Atenção para o spoiler: a Globo revelou nas redes sociais quem matou Molina (Rodrigo Lombardi) em "Mania de Você".

Imagem: Arte UOL

Segundo a postagem, Mavi (Chay Suede) foi o autor do crime. A identidade do assassino será revelada nos próximos capítulos da novela.

Mesmo depois de ver o spoiler, alguns fãs ficaram desconfiados. "Vocês não iriam revelar isso tão fácil assim, então ele está vivo, se bobear vai aparecer no julgamento!", escreveu um telespectador.

Outros acharam a revelação óbvia. "Nunca foi segredo... E olha que nem assisto à novela", comentou uma seguidora.

Os próximos capítulos de 'Mania de Você'

Alguns personagens ficarão sabendo a verdade nesta semana. Santiago revelará uma informação a Rudá e a Moema sobre a noite em que Molina morreu, e Mércia vai assistir às imagens da morte de Molina, que revelam o verdadeiro assassino.

Mércia vai tentar manipular o filho com a informação. Ela vai ameaçar divulgar as imagens da noite do crime se Mavi se casar com Viola. Para mais informações, confira o resumo completo dos capítulos desta semana.