Giovanna Ewbank termina noite em bar de rua comendo coxinha após show

Neste sábado (19), Giovanna Ewbank mostrou que finalizou a noite, após show do Bruno Mars em família, em um bar comendo coxinha.

O que aconteceu

A apresentadora e Bruno Gagliasso levaram a filha mais velha, Titi, 11, a mais um show do cantor, que se apresentou no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Giovanna mostrou Titi curtindo o show nos ombros de Bruno. "Não estou aguentando essas pré-adolescentes que só querem saber de show.E foi assim até o final... como não cansam???".

Após o fim do evento, a família foi para um barzinho próximo ao local do show. "E acabou assim, no bar da rua comendo coxinha e tomando refrigerante", escreveu. "Foram 30 coxinhas (risos). Só eu comi cinco", escreveu a artista.