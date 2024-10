Disney: por que nem milionários conseguem se hospedar na suíte da Cinderela

Você pode ser a pessoa mais rica do mundo e, mesmo assim, nunca vai se hospedar na suíte da Cinderela no castelo do parque temático Magic Kingdom, da Walt Disney World, em Orlando, se não for convidado.

Sim, dentro da construção suntuosa que é o símbolo dos parques da Disney existe uma suite secreta — bom, não tão secreta assim, afinal, a gente sabe que ela existe.

O castelo de apenas 57 metros de altura foi construído em 18 meses, completamente feito de aço, concreto, gesso e fibra de vidro. Nenhuma pedra ou tijolo foram utilizados aqui.

Diferente do que muita gente afirma, não foi inspirado apenas no Castelo de Neuschwanstein, na Alemanha, mas também nos castelos de Fontainbleau, Chambord e Chaumont na França e na Igreja Tyn, em Praga, segundo contou o designer-chefe Herbert Ryman.

Durante o planejamento, a suíte real dentro do Castelo da Cinderela foi pensada para ser de uso exclusivo do próprio Walt Disney e sua família, bem como para executivos da Disney em visitas ao parque.

Porém, com a morte de Walt em 1966, alguns anos antes da inauguração do parque em Orlando, a suíte permaneceu inacabada. Isso até julho de 2005, quando foi anunciado que a suíte seria concluída e transformada em um opulento quarto para até seis hóspedes.

A suíte secreta no Castelo da Cinderela Imagem: Divulgação

A suíte é toda adornada com objetos da própria Cinderela — como sapatinho e coroa — e digna de conto de fadas. O ambiente conta até com um relógio curioso que está sempre marcando 23h59 como forma de simbolizar que, ali naquele cômodo, a magia nunca acaba.

Magia mesmo, afinal de contas apenas as pessoas nominadas como Disney Legends e crianças de programas de luta contra o câncer são elegíveis a serem convidadas para se hospedarem por uma noite aqui.

Não é um sonho?