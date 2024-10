'Cala a boca', pisão e soco na boca: famosos perdem paciência com fãs

Xuxa Meneghel, 61, foi surpreendida, nesta semana, por uma suposta fã, que cuspiu e proferiu ofensas contra a apresentadora. A famosa, que estava saindo de um evento em São Paulo, deixou o local após o episódio.

A eterna "Rainha dos Baixinhos" não está sozinha. Veja outros artistas que perderam a paciência com fãs:

A cantora Simone Mendes deu um sopco em um fã Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Simone Mendes deu um soco em um fã, durante um show, após o rapaz invadir o palco e derrubar a irmã da cantora, Simaria, em 2017. Os seguranças entraram em ação e livraram as cantoras do invasor.

Vocês vão me perdoar, mas na hora que vi o cara derrubar minha irmã no chão eu meti a porrada mesmo. Quem tem irmão sabe... Eu dou minha vida pela minha irmã. E numa situação dessa, o meu instinto de irmã falou mais alto. Simone, logo após o episódio

Ferrugem se apresenta no Palco Sunset, no Rock in Rio Imagem: Divulgação/Rock In Rio

Ferrugem pisou no braço de um fã, em 2019, durante um show no interior da Bahia. Vídeos, de diferentes ângulos, mostraram o momento polêmico. No Instagram, Ferrugem gravou um vídeo e justificou o pisão.

Eu pisei na mão dele para me defender. Ele está socando meu pé o tempo inteiro. Ele ficava cravando a unha entre minha calça e minha meia. Ele e mais outro cara. Pisei mesmo para me defender. Ferrugem

Roberto Carlos em gravação do Especial Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

Roberto Carlos saiu do trono de "Rei" e mostrou que é "gente como a gente", em 2022. O cantor perdeu a paciência e mandou um grupo de fãs calar a boca durante um show. À época, ele admitiu que "leu tudo" o que foi escrito sobre o episódio.

Quero falar um negócio. Depois do que aconteceu semana passada, para quem vier pegar as rosas, espera acabar a canção 'Jesus Cristo'. É que, se não, eu posso ficar nervoso, né. Saiu sem querer, viu?! Meu negócio não é falar não, é cantar. Quero cantar falando tudo o que sinto. Roberto Carlos

Justin Bieber deu soco em fã Imagem: Kevin Winter/Getty Images for Coachella

Justin Bieber deu um soco na boca de um fã, em Barcelona, na Espanha, em 2016. A confusão aconteceu quando Bieber chegou em um carro preto à arena Palau Sant Jordi para show da turnê "Purpose World Tour".

Ele estava no banco de trás com a janela aberta, quando um fã colocou os braços dentro do veículo. O ídolo, no entanto, não gostou da atitude e deu um soco no rosto do jovem, que ficou com o lábio ensanguentado.