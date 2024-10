A Fazenda: Zaac e Babi dizem não gostar de 'palavrão e baixaria' em reality

Em A Fazenda 2024 (RecordTV), Zaac e Babi Muniz comentaram que não gostam de assistir "baixaria" em realty show.

O que aconteceu

Os peões conversavam, quando falaram sobre linguagem vulgar. Eles afirmaram não gostar de assistir esse tipo de conteúdo.

Zaac: "Várias vezes eu deixei de assistir esse programa por causa de situações do tipo, de pessoas falando palavrões baixos, aquelas baixarias...".

Babi: "Também não gosto dessas coisas".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Suelen?

