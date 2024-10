Thiago, da dupla com Thaeme, 'se perdeu' em pandemia: 'Fiquei assustado'

Thaeme Mariôto e Guilherme "Thiago" Bertoldo, da dupla Thaeme e Thiago, contaram ao No Tom, programa de Toca apresentado por Zé Luiz e Bebé Salvego, detalhes sobre a vida após a fama.

Thaeme conta que ter sido fã de Sandy e Júnior a fez gostar de atender seus fãs. "Me coloco no lugar deles", diz. "Eu amo atender fã, amo esse carinho".

Ela explica que, independente da situação, sempre para para atender os fãs, e lembra um episódio em que levou as filhas ao médico e tirou fotos "sem maquiagem nem nada". "Paciência, a gente tem fãs em todos os lugares, independente de estar descabelada", brinca.

A base de fãs já os proporcionou histórias emocionantes como a de um homem que havia levado um tiro e quase perdeu a habilidade da fala. "Ele voltou a falar por causa da música 'Cafajeste', que é quase um trava-línguas", lembra Thaeme. "Funcionou como uma terapia".

Thiago diz que, da mesma forma como costuma atender fãs, também já se deparou com muitas pessoas que "não sabiam porque tiravam uma foto" com a dupla. "Suga a energia", comenta Thaeme.

O cantor também relatou como a "vida acelerada" da estrada pode distrair o artista de si mesmo. "Na pandemia, eu não sabia quem eu era, a minha vida tinha sido agradar os outros. Eu sempre estou ali, fazendo a alegria de todo mundo", lembra. "Eu não sabia que cor era a minha preferida, qual é a minha comida preferida. Fiquei meio assustado com tudo isso".

Em meio a uma depressão, ele pôde refletir sobre as mudanças de sua vida após a fama. "Quando tu está no sucesso, está cheio de amigo, com todo mundo. Quando baixa a poeira, vão sumindo essas pessoas", diz. "Agora, não entra todo mundo aqui".

Dupla 'tinha tudo' para dar errado

A dupla também comentou sobre o primeiro contato que tiveram com a música até à união no duo.

Ainda cedo, a cantora começou a cantar na igreja e despertou sua paixão para a música —em especial, pelo sertanejo, que ouvia muito em casa. Ela também diz que seu primeiro contato com a música foi ouvindo Sandy e Junior. "Escutava e achava muito legal. Tinha 5 anos, mas lembro perfeitamente bem".

Thiago, por sua vez, começou a "brincar de música" ainda criança, e após crescer no meio artístico, substituiu Thiago Servo na dupla em 2013. "Nunca tive outra coisa na minha vida, tipo: 'quero ser bombeiro, quero ser médico'. Sempre foi música a vida inteira", lembra.

A dupla "fechou contrato" em uma situação curiosa, já que os dois nunca tinham tocado juntos. Agora, eles comemoram os 11 anos de longevidade. "Tinha tudo para dar errado", lembra Thaeme. "A gente se conheceu na sessão de fotos para a música que lançaríamos (...) mas [quando cantamos juntos] foi impressionante como casou".

Na história da música, uma substituição assim, são raras as vezes em que deu certo. Thiago

Thiago afirma que, apesar da pressão da empresa, a dupla conseguiu se divertir no processo todo de criação de "Novos Tempos", primeiro DVD que fizeram juntos.

Dupla fala sobre ser artista na era digital: 'Mexe com a cabeça'

Thaeme e Thiago ainda falaram sobre o processo de compor e fazer shows na era digital.

Segundo Thiago, há um equilíbrio entre ter "números altos" nas redes sociais e fazer muitos shows. "Um depende do outro. A gente, como artista, gostaria de viver da nossa arte somente, (...) mas dependemos do dinheiro, porque é uma empresa também. A arte vive e se mistura no mesmo espaço que o comércio, tudo tem que ser pensado", diz.

O artista afirma que a era digital os deu acesso a "grandes números" —mas que isso "mexe muito com a cabeça" deles. "Vemos artistas que performam muito bem nas plataformas, têm números absurdos, mas não geram show", explica.

Thaeme conta que a dupla até tentou se render às novas formas de criar conteúdo e músicas nas redes sociais, mas "não funcionou".

Nós tentamos com uma música apostar no viral, fazer uma dancinha, colocar dinheiro na internet, deixar a rádio de lado. Deu tudo errado. Thaeme Mariôto

Thaeme também lembra que começou na música "defendendo as mulheres", e procura não perder sua essência nas novas produções, apesar do desenvolvimento da dupla. "Temos que ter essa responsabilidade de olhar o que o nosso público está curtindo nesse momento", diz. "Então, acabamos usando como referência alguns elementos aqui e ali, acaba tendo que ter essa evolução natural".

