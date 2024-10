Sacha expõe irritação com peões em A Fazenda: 'Galera tem que acordar cedo'

Sacha Bali se reuniu com Luana Targinno e Yuri Bonotto para se queixar dos peões de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Sacha se mostrou irritado com as atitudes dos participantes após a festa da noite anterior. Ele apontou que alguns confinados não respeitam o sono dos que precisam dormir para trabalhar no dia seguinte.

Sacha: "Por favor, mano, voltou da festa bêbado? A galera tem que acordar cedo pra fazer o trato dos animais. Já era 4h da manhã, a gente tinha que estar aqui às 6h, tá ligado? O que custa fazer a p*taria que for lá fora? Mas dentro do quarto? Respeita, mano! E assim: ouviu o sinal sonoro do microfone? Bota a mão, mano. Não é porque você está bêbado que esqueceu que está dentro de um programa em que tem que estar de microfone, pô".

Luana: "Eu concordo, mas as coisas não são assim".

