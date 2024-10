No revival do nu metal, Mudvayne toca no Brasil: 'Ouro no fim do arco-íris'

Chad Gray está animado. Depois de quase 30 anos de fãs pedindo "come to Brazil", sua banda, o Mudvayne, finalmente está vindo. O grupo é um dos headliners do Knotfest Brasil 2024 e toca neste sábado (19), no Allianz Parque, em São Paulo.

"Eu não consigo descrever o quanto estamos empolgados", comenta o vocalista, em entrevista por telefone para Splash.

Voltar com o Mudvayne depois de tanto tempo e finalmente ir para a América do Sul pela primeira vez é muito, muito importante para gente. Vocês vão ser o pote de ouro no final do arco-íris, a longuíssima viagem de avião até aí (risos). Chad Gray

Vai ser o début do Mudvayne em terras brasileiras, mas não de Chad. O frontman, conhecido por suas atuações enérgicas no palco, esteve no Brasil em 2016 com o Hellyeah, banda que formou com o guitarrista do Mudvayne, Greg Tribbett, e o baterista do Pantera, Vinnie Paul.

Após a morte de Vinnie, em 2018, o Mudvayne se juntou novamente e caiu na estrada. "Não havia quem substituísse o Vinnie e não havia porque continuar com o Hellyeah. Foi natural reunir o pessoal e voltar com a banda", diz Chad.

O vocalista Chad Gray, do Mudvayne, durante show em Charlotte, Carolina do Norte, em 2023 Imagem: Jeff Hahne/Getty Images



O hiato do Mudvayne, entre 2010 e 2021, foi também o hiato de popularidade do nu metal, subgênero mais comumente associado ao quarteto de Illinois (EUA). Mas, graças às redes sociais (em especial ao Tik Tok), uma nova geração de fãs alimentou o comeback do estilo, que trouxe de volta alguns dos seus principais expoentes, como Limp Bizkit, Papa Roach, Disturbed e Linkin Park.

O nu metal nunca foi totalmente embora, mas definitivamente está muito forte hoje. Vejo isso na plateia, sabe? Tem muita gente de 20 e poucos anos nos shows, ou seja, pessoas que conheceram o Mudvayne quando tinham dez anos durante o nosso hiato e agora pode ver a gente ao vivo. O quão incrível é isso? Chad Gray

Para celebrar esse reencontro com os fãs e sua estreia na América do Sul, Chad garante que o setlist do Mudvayne será 100% de hits. A ideia é cobrir todos os discos do grupo, da estreia com "L.D. 50", em 2000, ao último trabalho antes da parada, "Mudvayne" (2009). Portanto, não devem ficar de fora sucessos como "Happy?", "Dig" e "Not Falling".

Sobre novas composições, Chad é evasivo. Diz que a banda tem rascunhado algumas coisas, mas que estão mais preocupados, no momento, com os shows.