Nicolas Prattes posta vídeo com Sabrina Sato após anúncio de gravidez

Nicolas Prattes fez um vídeo para se declarar para Sabrina Sato após o casal confirmar que está esperando um filho nesta semana.

O que aconteceu

Nicolas postou o vídeo de Sabrina Sato na praia. Ela está com os dois cachorros do casal. Também aparece nas imagens Zoe, a filha de Sabrina com Duda Nagle.

O ator se declarou para a noiva na legenda. "Eternamente treinando o olhar para aquilo que realmente importa. O que não se toca, mas se sente. O que merece sua atenção. O que faz a diferença", escreveu.

Sabrina também se derreteu pela família. "Meus amores", diz um comentário da apresentadora na publicação.

O casal está aproveitando dias de descanso em Itacoatiara, no Rio de Janeiro. Na noite de sexta (18), a mãe e a irmã de Sabrina Sato se juntaram ao casal na viagem.