Leticia Spiller celebra aniversário de filho de Marcello Novaes: 'Te amo'

Neste sábado (19), Diogo Novaes, filho mais velho de Marcello Novaes, completa 30 anos e recebeu uma homenagem especial da ex-madrasta, Leticia Spiller.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram Leticia resgatou uma série de fotos ao lado do aniversariante, desde a infância, e declarou seu amor e carinho por ele. "Hoje é o dia do amorzinho da titita!! 30 anos de puro amor!! Diguito, o aniversário é seu mas você é o presente das nossas vidas!!", escreveu.

A atriz finalizou desejando somente coisas boas para Diogo. "Muitas e mais bençãos no teu caminho! Arte, alegrias saúde , lindos encontros, sonhos realizados! Obrigado por tudo meu amor, te amo infinito!".

Diogo é fruto do antigo relacionamento de Marcello com a empresária Sheyla Beta, que teve fim em 1995. Após o término, ele se relacionou durante cinco anos com Leticia, e tiveram Pedro Novaes, de 28 anos. O casal se separou em 2000.