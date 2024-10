Chico Barney: 'O difícil em A Fazenda é que pessoas têm alergia a pensar'

Em uma discussão entre Yuri e Gilsão em A Fazenda 16 (Record), o personal trainer chamou o modelo de "mocinha". Na manhã seguinte, após bate-boca, o bombeiro da Eliana cobrou o xingamento: "O Brasil viu tu me chamando de 'mocinha' de modo pejorativo". O influenciador explicou: "mocinha, de fraco".

"O quê? Ele contextualizou dessa maneira? Que "mulheres são fracas? Ele achou que isso melhorava?", questionou Chico Barney no Central Splash de sexta-feira (18). Ele e Bárbara Saryne analisaram como Gilsão conseguiu tornar ainda pior a fala.

Chico reflete que esse é "o problema" da atual edição do reality rural: alguém diz algo 'absurdo', isso é apontado e o público se vira contra quem ouviu, não contra quem disse algo errado.

Pessoas têm alergia a pensar às vezes. Tudo bem você gostar do Gilson ou amar o Zé Love, mas quando as pessoas falam alguma coisa que extrapola um pouco, não seria de bom tom você raciocinar um pouquinho?. Chico Barney

Bárbara comenta que Gilson tinha razão no começo da discussão, pois não tinha motivos para Yuri brigar, por que Zé Love foi chamado para ajudar um amigo. "Que besteira... é ego, é VT? Deixa ele fazer a atividade com o Love, ridículo, até ai ele estava certo. O problema foi essa fala."

class="id">68317

class="embed">true

class="url">http://splash.uol.com.br/enquetes/2024/10/18/a-fazenda-2024---enquete-uol-quem-e-o-mais-odiado-apos-a-eliminacao-de-suelen.js

ul> class="moduloenquete">

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso